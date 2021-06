Wim De Coninck over transformatie AA Gent: "Nieuwe messen snijden goed"

Gent versterkte zijn kern voor volgend seizoen al met 5 spelers. De meest opvallende: Gianni Bruno (spits van Zulte Waregem), Andrew Hjulsager (middenvelder van KVO) en Julien De Sart (middenvelder van KV Kortrijk).

Spelers aantrekken die het goed doen bij middenmoters in de Belgische competitie, is een beproefd recept van Gent: denk aan Arslanagic, Tissoudali, Nurio, Bolat, De Bruyn en Botaka. Alleen smaakte dat recept niet altijd even zoet.

"De drie nieuwkomers zijn inderdaad wat je "typische Gent-transfers" zou kunnen noemen", zegt Wim De Coninck. "Nurio heeft de hoge verwachtingen niet kunnen inlossen, maar ze hebben hem nog niet opgegeven. Ze hopen dat hij alsnog ontploft. De Bruyn had blessurepech."

"Voor de drie nieuwkomers wordt het afwachten of ze de altijd hoge verwachtingen in Gent zullen kunnen inlossen? Maar een spits halen uit een buitenlandse competitie, die 20 goals maakt zoals Bruno, is vaak niet mogelijk."