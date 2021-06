VIDEO: De 11 EK-doelpunten van recordman Cristiano Ronaldo op een rijtje

Cristiano Ronaldo is na gisteren de eerste speler met 5 EK's achter zijn naam: dat van 2004, 2008, 2012, 2016 en nu 2020.

Ronaldo is na zijn twee goals tegen Hongarije de recordschutter op EK's met een totaal van 11 stuks.

Hij passeerde zo Michel Platini, die 9 keer raak schoot. Alleen: Platini scoorde zijn 9 goals allemaal op het EK van 1984.

Bij Ronaldo zijn ze verspreid over 5 edities. De balans tot dusver: 2 in 2004, 1 in 2008, 3 in 2012, 3 in 2016 en 2 in 2021.