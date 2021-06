Sonck staat achter snelle comeback Witsel: "De bondscoach weet veel meer dan wij"

Wesley Sonck was gisteren te gast in onze Facebook-sessie. De voormalige Rode Duivel snapte niet dat er zoveel vragen zijn rond de snelle terugkeer van Axel Witsel. "Waarom zijn wij Vlamingen altijd zo pessimistisch? De bondscoach weet wat hij doet", stelt hij.

Wesley Sonck kent als coach van de U19 van België de interne werking van de Rode Duivels. Daardoor snapt hij de snelle comeback van Axel Witsel. "De hoeveelheid data is enorm tegenwoordig. Daarmee kunnen ze perfect zien wat er aan de hand is met een speler", legt hij uit.



"Ondertussen heeft de bondscoach echt wel door of Witsel helemaal topfit en speelklaar is. Alleen hij kan het weten, wij weten niets." "Lieven Maesschalck en dokter Declercq hebben ons gisteren alleen maar een tipje van de sluier opgelicht", zegt Sonck.

Dankzij data weet Martinez meer over Witsel dan wij. Wesley Sonck

"Waarom hebben we ook zoveel twijfels over hem? Ik heb Shaqiri zien spelen, hij speelde dit seizoen slechts 5 wedstrijden voor Liverpool en ik heb niemand daarover een vraag over horen stellen." "Witsel draait al jaren mee in de beste generatie Belgen die we gehad hebben. Daar mag je geen twijfels meer over hebben", vindt Sonck.

Witsel op training in Denemarken, waar hij waarschijnlijk zijn comeback maakt.

Over de ruime kern van de Rode Duivels

Wesley Sonck beaamde dat de Belgen met de terugkeer van de geblesseerden over luxe beschikken. "Het niveau van de ploeg vermindert niet wanneer er gewisseld wordt", vindt de voormalige aanvaller. "Roberto Martinez gaat er echt wel voor zorgen dat het niveau gewaarborgd blijft." "We hoeven niet meer onze beste 11 op te stellen. We hebben keuze genoeg en kunnen van iedereen in dit toernooi winnen."



"Lukaku is in de vorm van zijn leven. Ik zie buiten Lukaku geen enkele andere spits bij een land die zo goed functioneert bij zijn nationale ploeg", gaat Sonck voort tijdens het spel van vraag en antwoord op onze Facebookpagina. "Misschien Ronaldo, maar ook hij was gisteren heel lang afwezig. Stel dat Hazard nu nog toegroeit naar zijn beste vorm. Dat kan alleen maar een surplus zijn voor de rest van het toernooi. "



Hazard is bij België iemand helemaal anders dan bij Real Madrid. Wesley Sonck

"Hazard is bij de nationale ploeg een hele andere Hazard dan bij Real Madrid. Daar spelen ze niet naar zijn kwaliteiten. Hij voelt zich goed bij België. Je ziet hem lachen op elke foto en dat is een heel belangrijke indicator."



Wesley Sonck ziet dat Hazard zich goed voelt bij de Rode Duivels.

Over de toekomst van de Rode Duivels

Wat met het veelbesproken einde van deze Gouden Generatie? Wesley Sonck ziet in de jeugd bij de Belgen veel potentieel. "Engeland, Spanje en Frankrijk steken er met kop en schouders bovenuit", vindt hij, "maar wij doen het ook bij lange na niet slecht voor zo'n klein landje. We hebben heel aardige spelers." "Eigenlijk is dat heel straf, want de landen die we opgesomd hebben, hebben een veel grotere vijver om uit te vissen. "

De kansen op een internationale prijs zijn zeker nog niet voorbij. Wesley Sonck

"Je mag ook de rol van de omkadering niet vergeten", wil Sonck nog kwijt. "Met alleen goede spelers bouw je niet." "Het is een proces van goed management. De spelers krijgen meer ervaring en groeien samen toe naar een hoogtepunt. En de toevoer van nieuwe spelers blijft constant." "Neen, onze kansen op een internationale prijs zijn zeker nog niet snel voorbij", besluit Sonck.

"In vergelijking met Lukaku was ik modaal"

"Zelf zou ik absoluut in deze ploeg van de Rode Duivels willen spelen. Of ik een plaats zou gekregen hebben? Dat is een ander verhaal", beseft Wesley Sonck. "Dat was buiten Romelu Lukaku gerekend, denk ik. Hij is groots in alle betekenissen van het woord." "Ik heb nog 2 interlands met hem samengespeeld. Ik was modaal, hij is van een ander niveau. Ik zou graag zijn sporttas gedragen hebben. "