Nieuwbakken coach van Eupen verwelkomt Kristoffer Andersen als assistent

De 35-jarige Kristoffer Andersen, zoon van de Deense ex-voetballer Henrik Andersen (ex-RSC Anderlecht), was laatst aan de slag als hoofdtrainer bij Alemannia Aachen. Hij voetbalde zelf onder meer bij Eupen en Brussels.



"We zijn erg blij om met Kristoffer Andersen een competente assistent te hebben gevonden. Hij is opgegroeid met het Belgische voetbal en past perfect in ons nieuwe coachingsteam rond Stefan Krämer", reageert algemeen directeur Christoph Henkel.

"Hij heeft het ideale profiel om als assistent bij de club te komen waar hij bij de jeugd en de senioren heeft gespeeld."

Eupen stelde vorige week Stefan Krämer aan als nieuwe hoofdcoach. De Duitser heeft vooral ervaring in de lagere regionen in Duitsland.