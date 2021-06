Enkele dagen geleden verwijderde Cristiano Ronaldo op een persbabbel ostentatief de flesjes cola in de buurt van zijn microfoon. Gisteren had Paul Pogba dan weer geen zin in een flesje Heineken. Een knipoog van de Fransman richting de Portugees of een kwestie van smaak? In Villa Sporza gaf Gert Verheyen een plausibele verklaring, al handelde de middenvelder hoofdzakelijk uit religieuze overwegingen, waarbij alcohol niet in het plaatje past.