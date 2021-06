Michel Wuyts: "Ik ben niet verbaasd dat de straffe Remco uitblijft"

"Het is meer dan de vreugde om de zege van Yves Lampaert alleen", opent Michel Wuyts. "Het is ook een ontlading na anderhalf jaar opgesloten te zijn en emoties in bedwang houden. Die dubbele ontlading levert plaatjes op die we niet meer gewoon zijn." "Mensen die zonder scrupules over het hek kruipen om de winnaar eens goed vast te pakken. Voor dat soort taferelen moet je al terug naar de tijd van Merckx. Je wordt er emotioneel van als je dat ziet. Dat zoiets bestaat en dat het met lossere teugels kan." "Daarbij komt dat Lampaert een geweldig figuur is die zijn gevoelens uit. Dat zie je meestal niet in het coole rekenwerk van een tijdrit. Een tijdritwinnaar viert meestal ingetogen, terwijl het nu een en al losbandigheid was."

Herbekijk: Ingelmunster gaat volledig uit zijn dak

Profiteerde Lampaert van het thuisvoordeel? Er zijn verschillende factoren die een rol speelden bij de zege van Lampaert. Michel Wuyts

Was het net dat thuisvoordeel dat de overwinning opleverde? Michel Wuyts ziet meerdere factoren die een rol speelden: "Ten eerste rijdt hij op een heel hoog niveau, hoger dan in het voorjaar. Ten tweede is zijn kennis van het terrein uitmuntend. Hij heeft zich het traject tot op de millimeter ingeprent. Tot slot had hij dringend behoefte aan resultaten, winst dus." "Dat allemaal samen maakt dat hij Remco Evenepoel wist te kloppen. Ik was daar veel minder verbaasd over dan collega José De Cauwer. Ik ervaar dat Evenpoel nog niet op het niveau staat als van voor zijn val in de Ronde van Lombardije."

Met aangepaste ambities naar Tokio

Remco Evenepoel sprak na de wedstrijd zelf van een dreun met het oog op de olympische tijdrit in Tokio. Wuyts: “Dat siert hem. Het is goed dat hij zich niet wegstopt. Hij heeft een aantal foutjes tijdens dit BK aangestipt, maar wil zich daar niet achter verstoppen. Hij heeft moeten vaststellen dat hij nog niet op niveau is en is daar helder over." "Ook iemand als Remco Evenepoel moet 100% zijn om een tijdrit te winnen. Op dit niveau zijn er altijd 3 à 4 toppers die je de das kunnen omdoen. We zijn verbaasd dat de straffe dingen uitblijven. Ik niet. Ik weet dat de elasticiteit die uitgaat van zijn dijspieren nog niet is zoals het moet. Qua omzetting van kracht in snelheid is er nog een weg af te leggen. Werken en geduld hebben is de boodschap. Het is een gestaag proces."

Werken en geduld hebben is de boodschap. Het is een gestaag proces

"Het verhaal van Tokio zal anders geschreven worden. Of Evenepoel nog tijd heeft om klaar te geraken? Een maand is nog lang, ik ga ervan uit dat dat genoeg is. Maar misschien moeten we de verwachtingen bijschakelen. Dat geldt voor alles wat Remco doet in 2021. We moeten ervan uitgaan dat een medaille al een succes is. Je moet weten dat je met een onineembare vesting Ganna zit. Daarnaast denk ik ook aan iemand als Küng."

Genieten van de interviews met Campenaerts