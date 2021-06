Met een 3D-model van Van Aert: Jumbo-Visma voert testen uit in windtunnel

Jumbo-Visma zag vorig jaar de kansen op eindwinst in de Tour de France in rook opgaan. Primoz Roglic moest in de slottijdrit zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Tadej Pogacar. Een herhaling van dat scenario willen ze dan ook absoluut vermijden bij Jumbo-Visma.

Het team ging aan de slag in de windtunnel. "De voorbije maanden hebben we heel wat testdagen gedaan", vertelt Head of Performance Mathieu Heijboer. "We hebben een aantal studies gedaan met Primoz Roglic. En ook Steven Kruijswijk en Tony Martin brachten een bezoekje."

"We hebben vooral veel tijd besteed aan het materiaal. We zijn dan op zoek naar de beste afstelling van de fiets. Daar hebben we veel data over verzameld."

Ook kledij is bij zulke testen essentieel. "Alles draait om tijd besparen. Naast de fiets is ook de aerodynamica van de kledij heel belangrijk. In samenwerking met Bert Blocken heeft AGU (de kledingsponsor red.) geprobeerd om de snelst mogelijke kledij te ontwikkelen."