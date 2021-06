Lessen na speeldag 1: welke toplanden kan België beter vermijden en welke kunnen we aan?

Als de Rode Duivels de knock-outfase halen - en daar gaan we toch met z'n allen van uit - dat komen de echte toplanden op ons pad. Welke lessen hebben we getrokken na 1 speeldag? Welke toplanden kunnen we aan en welke kunnen we beter vermijden? We vroegen de mening van Bert Sterckx.

Italië: vermijden

"Puur gekeken naar aanvalsspel vond ik Italië van het beste dat ik op de eerste speeldag gezien heb. Ze bleven er voor gaan, ook na de 1-0. Dat zie je niet meer zo vaak." "Als tegenstander zijn ze ook moeilijk te bespelen en Italië toont een enorme grinta. Je moest enkel de tackle van Chiellini in de laatste minuut gezien hebben om te beseffen wat het voor hem betekent om de 0 te houden." "Ze hebben bovendien een mix van ervaring en jonge spelers."

"De enige twee vragen die ik me stel zijn: wat zal de Italiaanse aanpak geven tegen een groot land? Want ze hebben al een tijdje niet meer tegen een groot voetballand gespeeld. En gaan ze niet te veel kansen nodig hebben? Want ze hebben geen internationale topspits, van het niveau Lukaku of Kane."

Nederland: op het veld moeten we ze aankunnen

"Tegen Oranje spelen is altijd dubbel omdat het voor meer animo zorgt in de media en bij de fans. Maar op het veld moeten we ze aankunnen." "Defensief staat Nederland zwakker dan normaal omdat Van Dijk er niet bij is. Dat zal wel beter worden als De Ligt opnieuw inzetbaar is, maar wat als een wingback als Dumfries verdedigend onder druk komt te staan?" "Het systeem met wingbacks heeft aanvallend zijn vruchten afgeworpen tegen Oekraïne, maar is het verdedigend ook sterk genoeg tegen toplanden?" "Het middenveld en de aanval bij Oranje zijn goed, maar dat moeten de Belgen wel aankunnen. Depay is de man die het moet doen voor Oranje, maar in de eerste match vond ik hem niet schitterend. Je kan hem dus wel lam leggen."

Engeland: België staat nog altijd een stapje hoger

"Ik had meer verwacht van Engeland. Misschien pakte bondscoach Southgate het voorzichtig aan omdat hij tegen de vicewereldkampioen speelde, maar ik heb het gevoel dat de Rode Duivels op bijna elke positie een speler hebben die beter is dan zijn tegenhanger bij de Engelse ploeg." "Lukaku is voor mij beter dan Kane als diepe spits, Courtois is zeker beter dan Pickford en achterin is het uitverdedigen soms matig bij de Engelsen." "Het gevaarlijkste vind ik het jonge middenveld, dat flitsend kan combineren, maar dat kwam er niet te vaak uit tegen Kroatië." "Het niveauverschil tussen België en Engeland zal niet heel groot zijn, maar ik denk toch dat de Belgen nog steeds een stapje hoger staan. Ook omdat de Rode Duivels meer ervaring hebben. Al is het verschil kleiner geworden sinds de 2-0 voor België in de troostfinale van het WK 2018."

Spanje: vermijden

"De match van Spanje tegen Zweden was wat saai en ongeïnsipeerd van de Spanjaarden. Op basis daarvan zou je kunnen zeggen, laat ze maar komen. Maar daarvoor hebben ze net iets te veel spelers met te veel kwaliteiten." "Net omwille van zoveel voetballende en technische kwaliteiten, denk ik dat het een vervelende ploeg is om tegen te spelen. Als ze ruimte krijgen, kunnen ze wel gevaarlijk worden." "In hun nadeel speelt dat het een jonge selectie is."

Portugal: zeker vermijden

"De Portugese ploeg is een mix van ervaring en jong talent en een mix van vervelende klanten zoals Pepe en technische spelers. Portugal is echt een heel vervelende ploeg." "Samen met Frankrijk heeft Portugal de meest complete kern. De bank is net als die van Frankrijk om van te kwijlen: Joao Felix, Andre Silva, Moutinho, Renato Sanches." "Alle spelers halen ook een hoog niveau. De meeste hebben een goed seizoen gespeeld. Dan zit het ook in het hoofd goed. Portugal is een land dat je zeker wil vermijden."

Duitsland: moet mogelijk zijn

"Ik was niet onder de indruk van Duitsland. Net als Italië heeft Duitsland geen topspits. Neuer is uiteraard wel een topkeeper, maar voor de rest vind ik dat ze een aantal spelers hebben die technisch onder de maat blijven." "Ginter moest bijvoorbeeld tegen Frankrijk op het einde van de match mee helpen opbouwen, maar dat was een drama. Gosens vond ik ook heel makkelijk balverlies lijden. Het was geen toeval dat hij van Frankrijk altijd de bal mocht hebben. Ook op de bank zie je het verschil met bijvoorbeeld Portugal meteen." "Er werd ook geschreven dat bondscoach Löw opnieuw meer inspiratie uitstraalt, maar zoals ik hem zag staan, had ik niet dat gevoel."

Frankrijk: te vermijden