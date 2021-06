Lampaert na tijdrittitel voor eigen volk: "Ging uit van een 2e plaats"

"Ik ben supertevreden", reageerde de bronzen Victor Campenaerts. "Ik had vooraf rechtuit gezegd dat ik geen ambitie had. Ik zei nog tegen mijn vader: als ik in de top 5 eindig, dan drinken we er vanavond een glas op."

"Ik ben zelf 3e en ik vind Remco (Evenepoel) een fantastische renner, maar ik gunde het Yves (Lampaert) vandaag iets meer. Het is fantastisch als je dit volksfeest ziet."

"Op papier was Evenepoel de favoriet, maar een West-Vlaming in eigen dorp, dat is echt iets helemaal anders. Toen ik na één ronde 30 seconden achterstand had, wist ik dat hij als een komeet aan het rijden was."

Maar zelf is Campenaerts dus ook in zijn nopjes. "Het was misschien de 5e keer dat ik op mijn tijdritfiets heb gezeten sinds januari. Vorig jaar was dat 5 keer per week. Dan is zo'n tijdrit toch iets minder aangenaam. Het podium voelt hier dan aan als een overwinning."

En Campenaerts denkt aan de toekomst. "Het WK wordt in België gereden en de mixed relay (landentijdrit met gemengde mannen- en vrouwenteams) is nog vrij nieuw. Ik heb goeie papieren om in die ploeg te zitten. We kunnen het podium halen en dat is in eigen land toch mooi."