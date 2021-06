LA Clippers zien sterspeler Kawhi Leonard uitvallen met mogelijke kruisbandblessure

Kawhi Leonard moet vrezen voor gescheurde kruisband

De afwezigheid van Leonard is een stevige klap voor de Clippers. Maandag liet Leonard nog 31 punten optekenen, waarmee hij zijn team naar de zege en een 2-2-tussenstand loodste, nadat ze de eerste twee matchen hadden verloren. Leonard zit aan een gemiddelde van 30,4 punten in deze play-offs.

Leonard viel maandag uit in wedstrijd 4 tegen de Utah Jazz in de NBA-play-offs. Vandaag kwam zijn club LA Clippers met een update. De small-forward heeft mogelijk zijn kruisbanden gescheurd. Als dat het geval blijkt, is het sowieso einde seizoen voor "The Klaw". Hij zal alvast niet kunnen spelen in match 5.

Chris Paul hangt vast aan coronaprotocol

Chris Paul, sterkhouder bij de Phoenix Suns, zal wellicht een deel van de finale in het Westen moeten missen. De spelmaker moet het covidprotocol volgen, wat erop wijst dat hij besmet is of een risicocontact heeft gehad.

De ervaren Paul is in de play-offs al erg belangrijk gebleken voor de Suns. In de 4-0-"sweep" tegen de Denver Nuggets was Paul goed voor gemiddeld 25,5 punten per wedstrijd.

Tegen wie de Suns het opnemen in de finale in het Westen is nog niet bekend. De Utah Jazz bikkelt om dat ticket met de LA Clippers, die het dus zonder Kawhi Leonard moeten doen.