Koeman: "Het verbaast me dat iedereen zo positief is over Oranje"

Ronald Koeman verliet Oranje om trainer te worden van Barcelona, maar volgt de nationale ploeg nog wel. Toen hij in Groningen een standbeeld van zijn vader kwam onthullen, vroeg de NOS hem wat hij van de prestatie van Nederland vond.

"Nou, iedereen is heel positief. Dat verbaast me", zei hij. "Ik heb dat niet zo positief gezien. Ik zeg niet dat het een slechte wedstrijd was. Ik vond de tweede helft juist goed."

"Maar het is maar 3-2 en het is maar Oekraïne. Dat is nou niet een land dat heel ver gaat komen."

"Ik denk dat Nederland wel ver kan komen maar dan zijn er dingen die absoluut beter moeten. Ik heb ook Frankrijk-Duitsland gezien. Dat waren een paar niveautjes hoger. Nederland kan dat, maar dat moet verbeteren."

Snapt hij de keuzes van De Boer? "We zijn met dit systeem begonnen om te kijken wat het beste systeem is. Dat vonden wij toen niet en toen zijn we teruggeschakeld. Ik heb dit systeem ook met Barcelona gespeeld en je kan zo ook aanvallend spelen. Het systeem bepaalt niet of het aanvallend of verdedigend is. Iedere trainer bepaalt wat het beste is voor zijn ploeg."

"Dat is geen kritiek op De Boer. Iedere trainer ziet het anders. Succes bepaalt het gelijk van een trainer."