Kiki Bertens (29) zet dit seizoen nog punt achter tennisloopbaan: "Lichaam wil niet meer"

Bertens maakte het nieuws bekend tijdens een ingelaste bijeenkomst op haar trainingslocatie in Etten-Leur. "Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan", liet Bertens weten.

"Ik voel dat de juiste balans tussen de volle energie die ik dag in dag uit erin stop en de voldoening die ik ervan krijg er niet meer is. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt."

Bertens sukkelt al een hele tijd met een achillespeesblessure en ook het herstel verliep in de voorbije maanden niet erg soepel.

Vorige maand werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. In 2016 haalde ze in Parijs nog de halve finales, haar beste resultaat ooit op een grandslamoternooi. In 2019 won ze het graveltoernooi van Madrid.