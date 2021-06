KAA Gent ontmoet Valerenga uit Noorwegen in de UEFA Conference League

De UEFA Conference League is een nieuwe Europese voetbalcompetitie. Voor België doen Anderlecht, de vierde uit de Champions' Play-offs, en KAA Gent, de winnaar van de Europe Play-offs, mee aan de eerste editie.

In Nyon (Zwitserland) is vandaag geloot voor de tweede voorronde, met KAA Gent, reekshoofd in één van de groepen. De Oost-Vlamingen werden gekoppeld aan Valerenga uit Noorwegen. De club uit hoofdstad Oslo werd vorig seizoen 3e in de Noorse Eliteserien, dit seizoen staat het voorlopig 7e.

De heenwedstrijd wordt gespeeld op 22 juli in de Ghelamco Arena, de terugwedstrijd volgt exact één week later op 29 juli. Anderlecht komt in actie in de derde voorronde, daarin is het reekshoofd bij de loting.