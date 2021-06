Joos over Groep des Doods: "Portugal is vreselijke ploeg om tegen te spelen"

In groep F, de Groep des Doods op dit EK, hebben Frankrijk en Portugal de eerste zege binnengehaald. Welke conclusies kunnen we hieruit trekken voor de rest van het toernooi? Filip Joos bespreekt het in de EK-editie van podcast De Tribune.

"De Fransen waren super, maar oppermachtig zou ik ze toch ook niet noemen. Ik vond Duitsland zeker niet slecht", zegt Filip Joos. "Op balbezit spelen tegen deze Fransen, je moet het maar doen. In de 2e helft werd Kanté ook weggedrukt, die kwam er niet meer uit." "Deschamps durfde hierdoor ook niet te wisselen. Dat zijn allemaal tekenen aan de wand dat Duitsland echt wel iets toonde. Alleen verzwakten de Duitsers zich met hun wissels." "Ik schrok ervan hoe Leroy Sane erbij liep en Kevin Volland had dan wel een fantastisch seizoen bij Monaco, maar dat is toch te weinig voor dit niveau. Een groot toernooi is tegenwoordig van zo'n ontzettend hoog niveau, dat de tijd van een Toto Schillaci (de verrassende topschutter van het WK 1990), iemand die onbevangen er plots is, voorbij is." De Fransen kozen er wel voor om hun krappe voorsprong te verdedigen in plaats van vrank en vrij te blijven spelen. "Het verschil met de match tegen België op het WK was niet zo groot. Alleen komen ze nu af en toe toch nog eens gevaarlijk uit." "Deschamps is hier enorm gekapitteld om dit defensieve aanpak, maar hij wint wel. Ook deze keer kropen ze terug, al zie je wel dat ze nu voorin meer kwaliteit hebben dan in Rusland."

Frankrijk deed het zoals tegen België op het WK, maar nu hebben ze meer kwaliteit voorin. Filip Joos

"Krijg steeds meer respect voor Deschamps"

Bondscoach Deschamps kon Filip Joos wel charmeren. "In Frankrijk wordt vaak met hem gelachen. Dat het een boer is en zo. Maar ik begin steeds meer respect te krijgen voor hem, hoe hij al die krachten in zijn groep kan managen." Dat blijkt ook uit zijn aanpak van Paul Pogba, die verkozen werd tot Man van de Match. Joos noemde hem in zijn commentaar "een waterdrager die water soms in wijn doet veranderen." "Bij Manchester United zie ik hem vaak met een air rondlopen van 'wie doet mij wat'. De trainers kruipen daar blijkbaar niet zo onder zijn huid als Deschamps dat kan.

Didier Deschamps en Joachim Löw

"Ze hadden Löw al eerder moeten vervangen"

Het contrast met zijn Duitse collega Joachim Löw is groot. "Eigenlijk hadden ze na het WK al afscheid van hem moeten nemen. En anders na die 6-0 tegen Spanje, als een soort shocktherapie", zegt Filip Joos. "Het is een goeie trainer, maar ze hadden hem moeten vervangen door iemand die geen band heeft met al die spelers. Dat is menselijk, want ze hebben samen zoveel meegemaakt." "Dat is ook het verschil met Deschamps, die Benzema kon terughalen naar de nationale ploeg als een heerser, als een wereldkampioen. Bij Löw was het bij Hummels en Müller: ik zit in de problemen en ben mis geweest. Wil je alsjeblieft terugkeren?" "Als je Hummels bezig zag, onder meer in dat sprintduel met Mbappé, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat Löw gedacht moet hebben: zie je wel dat ik gelijk had! Maar je hebt hem toch nodig, want er is gewoon geen vervanger die goed genoeg is." Löw koos er ook voor om zijn systeem om te gooien, naar een 3-4-3. Hierdoor belandt Kimmich aan de rechterkant, waar zijn kwaliteiten niet ten volle tot hun recht komen. "Hij is beter op de positie van Kroos, maar ook hier zit je weer met die trouw aan een speler die met Löw wereldkampioen geworden is." "Ze speelden in dat nieuwe systeem nog maar 2 matchen en ik vraag mij af: is dat echt nodig? Om wie? Om Ginter in de ploeg te krijgen? Ik zou het niet doen."

Filip Joos

"Ronaldo denkt nooit: het was máár een penalty"

In de andere match in groep F deed Portugal wat van hen verwacht werd tegen Hongarije, al vielen de goal wel pas in de laatste 10 minuten. "Het is hoe dan ook een straffe zege", vindt Filip Joos. "0-3, in Hongarije. Ze hebben nu al evenveel punten als in de groepsfase op het vorige EK, toen ze 3 keer gelijkspeelden. Ze zullen beter slapen dan Duitsland."

"Portugal-Duitsland op de volgende speeldag wordt de volgende kraker. Portugal zou dan best wel met Renato Sanches aan de match beginnen. Die deed het tegen Hongarije kantelen." "Ik vraag me af of je met én Bernardo Silva én Bruno Fernandes moet spelen. Die missen de pure power. Als het dan allemaal van den oude (Ronaldo) moet komen - die weliswaar nog altijd hoger springt dan de rest van de wereld samen - dan heb je een probleem. Renato Sanches brengt dat wel." "Diego Jota heeft wel geluk dat Ronaldo 2 keer scoort, anders vond hij vannacht een paardenkop in zijn bed. Die bal die hij niet afspeelt, is een onwaarschijnlijke schande op dit niveau." "Ronaldo is ook geen toonbeeld van altruïsme, maar die bal had hij altijd afgespeeld. Ik vind dat hij nog vrij rustig is gebleven. Ergens in zijn achterhoofd zal hij wel denken: normaal had ik een hattrick." Uiteindelijk bleef het dus bij 2 goals, die hem tot topschutter aller tijden in de EK-geschiedenis maken. Iets wat hij uitgebreid vierde, ook al was het "maar" met een penalty. "Maar Ronaldo denkt geen seconde dat het "maar" een penalty was." "Iedereen die tegen Portugal speelt, denkt: shit, die Portugezen. Ze zijn stevig achterin, hebben een enorme winnaarsmentaliteit én ze hebben Ronaldo. Nóóit heb je het er makkelijk tegen. Een vreselijke ploeg om tegen te voetballen."

Jota "vergeet" de bal af te spelen aan Ronaldo