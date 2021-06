Indrukwekkende Kevin Durant schiet Brooklyn opnieuw op voorsprong

Door de blessure van Kyrie Irving, die wellicht niet meer in actie komt tegen Milwaukee, rekende Brooklyn voor de vijfde wedstrijd in de tweede ronde meer dan ooit op Kevin Durant.

James Harden, die de voorbije drie wedstrijden miste door een blessure, was er verrassend wel opnieuw bij in NY. Hij speelde uiteindelijk maar liefst 46 minuten, maar bleef in de schaduw van Durant, net als alle andere spelers in de zaal. Vooral na de rust was er niets te doen aan de sluipschutter van de Nets.

Met 49 punten, 17 rebounds en 10 assists speelde Durant uiteindelijk een statline bij mekaar om u tegen te zeggen. Hij stond bovendien 48 minuten op het parket. Steve Nash, de coach van Brooklyn, noemde het meer dan terecht "een historische prestatie, ongezien!".

Durant schoot maar liefst 16 van zijn 23 pogingen binnen en is de eerste speler in de geschiedenis van de NBA play-offs met minstens 45 punten, 15 rebounds en 10 assists in één wedstrijd. Op Twitter regende het dan ook "felicitaties".

Lange tijd zag het er nochtans niet goed uit voor Brooklyn. Na 12 minuten spelen stond het 29-15 in het voordeel van Milwaukee, halfweg was de kloof zelfs nog ietsje groter: 59-43. Maar na de rust viel alles op zijn plaats in New York, met een geweldige Kevin Durant als exponent. In de tussenstand leidt Brooklyn nu met 3-2.