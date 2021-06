Het moment van Karl: "Forza Lampaert, Forza Locatelli"

Vandaag is blauw (1): "Locatelli, man van de dag bij de Italianen"

"Ik kies vandaag voor een dubbel moment, met een fragment uit het wielrennen én het voetbal. Op Euro 2020 hebben de Italianen weer toegeslagen door Zwitserland te kloppen met 3-0. Twee doelpunten door Manuel Locatelli." "Vooral zijn eerste doelpunt was een pareltje. Locatelli pakt een afvallende bal op halve hoogte en past naar zijn ploegmaat Berardi aan de buitenkant. Die dweilt de lijn af en zet voor. Locatelli trekt een spurtje naar doel en trapt de bal binnen. De spits maakt in de tweede helft nog een goal en krijgt even later een applausvervanging."

Vandaag is blauw (2): "Forza Lampaert"

"Ooit was er een mevrouw Locatelli: Giulia Locatelli. Ze gaat de geschiedenis in als "De Witte Dame", een geheimdame die een relatie had met wielrenner Fausto Coppi (2 keer Tour, 5 keer de Giro)."

"En zo zitten we bij de koers. In Ingelmunster vond vandaag het BK tijdrijden plaats, de thuisbasis van Yves Lampaert. Zijn dorpsgenoten schreeuwden hem naar de titel. Het was een volksfeest. "Forza Lampaert", weerklonk luid door de straten van de West-Vlaamse gemeente."