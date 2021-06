Gevaert na wervelende sprint Mbappé: "Zie hem graag eens in olympische finale"

De Italiaanse flankspeler Leonardo Spinazzola had tot nu toe de snelste sprint op dit EK op de mat gelegd, maar met een topsnelheid van 37 km/u ging Kylian Mbappé daar tegen Duitsland vlotjes over.

Het contrast tussen de Franse bolide Mbappé en de Duitse oldtimer Mats Hummels, die als opdracht had hem te bewaken, zette die snelheid nog wat extra in de verf. "Hij lag 10 meter achter bij de start van zijn sprint en eindigt 3 meter voor hem", stelt Gert Verheyen vast. "En Hummels is écht niet traag."

Verheyen wist ook dat Mbappé nog meer onder zijn motorkap heeft dan deze 37 km/u. "Zijn record dateert van 2019, toen hij in de match tegen Monaco 38,5 km/u haalde."

