Ex-speler Maxime Biset voegt zich bij de staf van Priske bij Antwerp

Na de aankondiging eind mei dat Priske de taken als hoofdtrainer van Frank Vercauteren overnam, maakte de Deense coach werk van zijn omkadering.

Rudi Cossey wordt nu de rechterhand van Priske. Hij was eerder al aan de slag bij AA Gent, Club Brugge en Sporting Lokeren. Ook de Deen Anders Nielsen, in 2002 en 2003 aanvaller bij Antwerp, vervult een rol als assistent-coach.



Net als Nielsen ondertekende ook ex-speler Biset een contract tot en met 2022-2023 op de Bosuil. De verdediger vierde in 2017 met Antwerp nog de promotie naar 1A en was vorig seizoen in 1B aan de slag bij Westerlo. Daar zette hij op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Bij Antwerp zal de ex-speler van Mechelen, Antwerp en Westerlo instaan voor de individuele trainingen en de stilstaande fases. "Ik ben heel dankbaar dat ik hier mijn eerste stappen als coach kan zetten", reageert Biset op de clubwebsite. "Ik koester warme herinneringen aan deze club en wil maar al te graag meewerken aan de verdere uitbouw."