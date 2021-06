Evenepoel zucht na BK-nederlaag: "Dit is wel een dreun met het oog op Tokio"

"Ik reed zo hard ik kon, maar Yves was beter"

"Het is altijd leuk als iemand van de ploeg wint, maar ik wou zelf winnen", reageerde Evenepoel na zijn tweede plaats op het BK tijdrijden. Hij strandde op 20 seconden van Lampaert.

"Als iemand anders mocht winnen, is het Yves wel. Ik kan moeilijk zeggen waar het verschil zit. Ik reed zo hard als ik kon, maar Yves was gewoon veel beter. Ik viel al bijna in het centrum van Izegem, dat was een eerste fout. In de tweede ronde maakte ik dan nog een fout in een bocht."



Er was onderweg ook nog een akkefietje met een auto, die plots in de weg reed van Evenepoel. "Zoiets is altijd pech. Jammer dat dat kan gebeuren. Ik was verschoten, maar dat zal het verschil niet gemaakt hebben. Yves had in de eerste ronde al een grote voorsprong en hij heeft die enkel uitgebreid."