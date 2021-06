Emotionele Andy Murray en Venus Williams krijgen wildcard voor Wimbledon

Murray (ATP-124), in 2013 en 2016 winnaar in Londen, speelde gisteren op het toernooi van Queen's zijn eerste wedstrijd in meer dan drie maanden en zijn eerste wedstrijd op gras sinds juni 2018. Hij haalde het met 6-3 en 6-2 van de Fransman Benoît Paire.



De 34-jarige voormalige nummer 1 van de wereld speelde dit seizoen nauwelijks door een heupprobleem. Hij moest ook passen voor de Australian Open door een besmetting met het coronavirus.

Na zijn wedstrijd gisteren kreeg Murray het moeilijk tijdens het flashinterview. "Terug competitie spelen, is de reden waarom je hard werkt", vertelde Murray met een krop in de keel. De fans trakteerden hem dan ook op luide aanmoedigingen.

"De laatste jaren heb ik niet zo vaak gespeeld als ik zou willen. Het is gewoon goed dat ik hier ben en terug kan spelen. "