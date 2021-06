Diepgelovige Egan Bernal schenkt roze trui en speciale fiets aan paus Franciscus

"Ik heb veel meegemaakt in mijn leven, maar dit is uniek", verklaarde Bernal nadat hij de zegen van de paus had ontvangen.



Bernal is nog maar net genezen van corona, een besmetting die hij minder dan een week na het einde van de Ronde van Italië opliep.

De 24-jarige Colombiaan schonk de paus een Pinarello F12, speciaal gespoten in lichtblauwe en witte strepen - de kleuren van de Argentijnse vlag - en voorzien van het wapenschild van het Vaticaan.

Daarnaast overhandigde de renner van Ineos Grenadiers ook een roze leiderstrui van tijdens zijn recente zege in de Giro.

"Een cadeau van mij maar ook van alle Colombianen die momenteel de pauselijke zegen nodig hebben", verklaarde Bernal die vergezeld werd door zijn vriendin María Fernanda Gutiérrez.

"Ik ben opgegroeid in een katholieke familie en ben zelf katholiek. Voor de moeilijkste etappes bid ik altijd", bekende Bernal.