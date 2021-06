Ackermann ontgoocheld na niet-selectie voor de Tour: "Enorm teleurgesteld"

Teammanager Ralph Denk zei eerder dat zijn team misschien met Pascal Ackermann én Peter Sagan naar de Tour zouden trekken. "Uiteindelijk waren we van mening dat Pascal niet het gewenste niveau haalt om een succesvolle eerste Tour te rijden. Daarom heeft hij de selectie niet gehaald", vertelde Denk.

Ackermann zelf beweert dan weer dat hij wel in vorm is. "Als ik wist dat ik niet in vorm was, dan zou ik het begrijpen. Maar iedereen weet, dat kan je aan de gegevens zien, dat het niet aan de vorm ligt. Hij (Ralph Denk, red.) weet dat en het team weet dat ook", vertelt Ackermann op een Duitse wielersite.