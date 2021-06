Wie zegeviert op het BK tijdrijden? "Evenepoel kickt op die favorietenrol"

In Ingelmunster gaan de krachtpatsers in een tijdrit van 37,6 kilometer de strijd tegen de klok aan. "Evenepoel is topfavoriet, maar het zou misschien wel spannend kunnen worden", vertelt radioreporter Christophe Vandegoor. "Heel veel zal afhangen van Yves Lampaert, de thuisrijder. Hij heeft in de Ronde van België vertrouwen getankt door maar op 2 seconden te eindigen van Evenepoel." "Natuurlijk is het een heel andere afstand. 10 kilometer in Knokke en nu dik in de 30 km. Dat is wel een groot verschil. In normale omstandigheden gaat het tussen die twee, zeker met het ontbreken van Wout van Aert." "Of Evenepoel met de favorietenrol kan omgaan? Als er iemand dat kan, dan is hij het wel. Hij kickt daar zelfs op."

De afwezigheid van Wout van Aert

Van Aert zal zijn driekleur dus niet verdedigen en daar heeft Vandegoor begrip voor. "Dat is jammer. Ook voor de uitstraling van een Belgisch kampioenschap, dat de laatste jaren alleen maar aan belangstelling gewonnen heeft." "Vooral dankzij Victor Campenaerts. Als je daar dan voor de start van de Tour een Van Aert bij krijgt, dan geeft dat alleen maar een extra pigment. De 2 grote mannen voor Tokio." "Hij heeft zijn redenen waarom hij er niet bij is en die zijn zeer aannemelijk. Met alle respect voor het BK tijdrijden, maar voor Van Aert is het openingsweekend in de Ronde van Frankrijk veel belangrijker dan een nieuwe Belgische titel in het tijdrijden."

Voor Van Aert is het openingsweekend in de Ronde van Frankrijk veel belangrijker dan een nieuwe Belgische titel in het tijdrijden.

"Van Wilder is echt gegroeid in het tijdrijden"

Vandegoor kijkt ook met bijzondere aandacht naar de 21-jarige Ilan Van Wilder. "Hij is nog piepjong. Stel je voor dat hij als derde mee op het podium staat. Dat zou zomaar kunnen." "Van Wilder is dit jaar echt gegroeid in het tijdrijden. Weliswaar in kortere tijdritten en waarin het veel meer bergop ging. In de Ronde van Romandië werd hij 4e, in de Dauphiné 5e. En dat tussen de groten van deze wereld." "Het enige waar ik naar uitkijk bij Van Wilder is de afstand. Dat heeft hij nog niet zo vaak gedaan, een tijdrit van meer dan 30 kilometer rijden. Zijn uitslag van vandaag gaat veel zeggen over de toekomst."

