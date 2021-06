Opschudding net voor Frankrijk - Duitsland. Plots vloog een paraglider het stadion binnen. De man raakte de spider-cam en crashte bijna in het publiek.

Onwaarschijnlijke beelden net voor de topper op het EK. Een paraglider, een milieu-activist van Greenpeace, vond er niets beter op dan met een parachute het stadion binnen te vliegen. Bijna liep de stunt dramatisch af, toen de man de spider-cam raakte en maar nipt een crash in het publiek kon vermijden.

Pogba en co kunnen hun ogen niet geloven

De man vliegt de Allianz Arena binnen

De activist schuift uit bij zijn landing

Rüdiger checkt of de man in orde is