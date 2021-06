Tejay van Garderen sluit zijn wielercarrière komend weekend af

Tejay van Garderen zette zijn eerste stapjes in de opleidingsploeg van Rabobank en na twee jaartjes in de stal van HTC trok hij het shirt van BMC aan.

Er werd de ranke klimmer een grote toekomst als ronderenner voorspeld, maar die verwachtingen kon hij nooit volledig inlossen.

Van Garderen werd in 2012 en 2014 5e in de Ronde van Frankrijk, was er beste jongere, won een rit in de Giro en verzamelde nog podiumplaatsen in onder meer de Dauphiné.

Zijn overwinningen boekte Van Garderen voornamelijk in zijn thuisland, maar zijn vleugels werden veelal geknipt door pech, valpartijen en blessures.

De laatste jaren lag hij als klimknecht onder contract bij EF en bij de stal van Jonathan Vaughters zwaait hij zondag na het Amerikaans kampioenschap af.

"Het is tijd. Ik heb er vrede mee", legt hij zijn pensioen uit. "Ik ben erg trots op wat ik bereikt heb. Ik weet hoe hard ik daar voor gewerkt heb."

En toch zal Van Garderen veelal het label "net niet" opgeplakt krijgen. "Ik begrijp waarom sommigen op hun honger blijven zitten."

"Ik bleef jarenlang constant, maar de stap naar het volgende niveau is er niet gekomen. Dat wilden de mensen zien en dat versta ik."