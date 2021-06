Pirelli over klapband bij Verstappen: "Geen productiefout of gebrekkige kwaliteit"

Volgens Pirelli ontstond in de binnenste zijwand van de band een breuk. "Het onderzoek heeft uitgewezen dat van een productiefout of gebrekkige kwaliteit van de band geen sprake is", meldt de bandenleverancier in een verklaring.

Stroll belandde halverwege de race op het rechte stuk in de vangrails, nadat op hoge snelheid de linkerachterband van zijn Aston Martin was geklapt. Dat overkwam Verstappen vijf rondes voor het einde van de race ook, terwijl de Nederlander onbedreigd leek af te koersen op de zege.

Verstappen, die wel de leiding in het WK-klassement behield omdat zijn rivaal Lewis Hamilton een kostbare fout maakte en ook geen punten scoorde, liet duidelijk blijken dat volgens hem de schuld bij Pirelli ligt.

De Italiaanse producent komt na onderzoek tot de conclusie dat de banden in Bakoe aan alle eisen voldeden, zoals de minimale bandenspanning en maximale temperatuur. Tijdens het rijden zou echter een breuk binnenin de band zijn ontstaan. Hoe dat kon gebeuren, weet Pirelli ook niet.

Red Bull, het team van Verstappen, liet in een korte verklaring weten dat met de auto van de Nederlander niets mis was.

"We hebben altijd alle voorschriften van Pirelli gevolgd. We zijn dankbaar dat er geen rijders gewond zijn geraakt door deze crashes op hoge snelheid."