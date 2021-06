Ondanks goal Messi kan Argentinië eerste match op Copa America niet winnen van Chili

Chili is niet de favoriete tegenstander van Argentinië. De laatste keer dat Argentinië van zijn buurland (en grote rivaal in Zuid-Amerika) kon winnen, was in de kleine finale van de Copa America in 2019.

De laatste twee duels werden telkens een gelijkspel en daar kwam er gisterennacht nog een bij in het olympische stadion in Rio de Janeiro. Het was naar Zuid-Amerikaanse traditie bij momenten een potig duel, waarin Argentinië domineerde en de beste kansen had.



Na iets meer dan een halfuur mocht Messi zich achter de bal zetten nadat Lo Celso foutief was afgestopt. De aanvoerder van Argentinië krulde de bal knap over de muur en in de hoek: 1-0. Een typische Messi vrije trap.

Chili maakte kort na de rust gelijk. De VAR wees de scheidsrechter op een fout op Vidal in het strafschopgebied. Vidal zelf miste de penalty, maar in de rebound scoorde die andere oudgediende Eduardo Vargas met het hoofd: 1-1.

De volgende opdracht voor Argentinië is een ander buurland: Uruguay.