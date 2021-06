Maradona komt weer even tot leven met hologram op Copa América

In de video is er onder meer een hologram te zien van Maradona, die in november overleed, die de bal hoog houdt. Tegelijkertijd verandert zijn shirt telkens in de truitjes van de clubs waarvoor hij speelde. Dat zijn de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys en Argentinië.

Uiteraard mocht ook 'Life is Life' van Opus niet ontbreken. Op dat nummer schudde Maradona zijn befaamde opwarming voor de wedstrijd tegen Bayern München in 1989 uit zijn benen. Ook zijn geniale rush tegen Engeland op het WK 1986 passeert de revue.

"We betuigen ons respect aan een van de grootste spelers in de geschiedenis", vertelde de Zuid-Amerikaanse voetbalbond in een statement.

Messi en co konden Maradona in het Estádio Nilton Santos niet eren met een overwinning. De "Vlo" scoorde wel een heerlijke vrije trap, maar geraakte niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Chili.