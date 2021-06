Maesschalck en Declercq: "Vertonghen raakt speelklaar voor Denemarken"

Vertonghen viel in het slot van de wedstrijd tegen Rusland uit, nadat hij zijn enkel had verzwikt na een buffelstoot van Rusland-spits Dzjoeba.



"We hebben goed met Jan gewerkt de afgelopen 48 uur", gaf Maesschalck mee. "Eerst moesten we een diagnose maken en dan aan de slag gaan om hem wedstrijdfit te krijgen."

"Hij had een enkeldistortie, een verzwikking dus. Wat ons betreft raakt Vertonghen speelklaar. Nu is het aan de coach om de beslissing te nemen of hij al dan niet speelt." Goed nieuws dus voor de Rode Duivels.

Ook Axel Witsel blijft positief evolueren. Eerder kondigde bondscoach Martinez al aan dat Witsel wellicht minuten zal maken tegen Denemarken, medisch duo Maesschalck-Declercq bevestigt, "al zal hij niet aan de aftrap verschijnen", klonk het.