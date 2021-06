Leandro Trossard: "Ik kan ook een impact hebben als invaller"

"Ik kan matchen openbreken met een splijtende pass of goal"

"Het is leuk dat ik hier kan zijn en fijn dat ik kan proeven van zo’n groot toernooi", opent Trossard. "Dat we meteen wonnen is natuurlijk goed om te beginnen. Iedereen binnen de ploeg is goed gehumeurd."



"De trainingen zijn hier intensief en van een hoog niveau. Dat maakt me beter als speler. Of ik verwacht veel te spelen? Ik hoop altijd op minuten, maar ik heb me niet vastgepind op iets. Ik zal klaar zijn als de coach me wil gebruiken."



De concurrentie onder de aanvallers, met onder meer Hazard, Mertens, Doku en Carrasco is niet min. "Al denk ik dat ik ook wel een impact kan hebben als invaller. Ik weet dat ik wedstrijden kan openbreken met een splijtende pass of een doelpunt."