Krijgt Evenepoel daalcursus van ex-MotoGP-rijder? "Zal niet pushen om over grens te gaan"

"Ik zal in de komende weken eerst een gesprek hebben met de ploeg (Deceuninck-Quick Step)", begon Crutchlow. "Daarna zien we verder."

Mogelijk gaat Deceuninck-Quick Step nu toch wat extra hulp zoeken om de stuurvaardigheden van Evenepoel aan te scherpen. Oud-MotoGP-rijder Cal Crutchlow, bevriend met Mark Cavendish, is in beeld om Evenepoel bij te staan.

Een begrijpelijke reactie na de zware smak die hij enkele maanden eerder in de Ronde van Lombardije had gemaakt.

In de 17e etappe van de voorbije Ronde van Italië ging Evenepoel in de afzink van de Passo di San Valentino tegen de grond. Een onvermijdbare val volgens het wielertalent, maar er werd toch ook gevreesd voor een kleine paniekreactie.

Crutchlow: "Remco zal het zelf moeten doen"

Welk advies Crutchlow kan geven is nog niet duidelijk: "Ik zal Remco eerst zelf moeten zien dalen. Hij zal in elk geval niet veel moeten veranderen. Het is niet zo dat hij stopt of heel traag gaat. De verbeteringen zullen echt in de details zitten."

"Het is ook helemaal nog niet duidelijk of hij ook effectief hulp nodig heeft. Na zo een zware blessure kost het ook tijd om terug te keren. Hij deed in de Giro ook niet zoveel fout, vallen hoort ook gewoon bij het wielrennen."

"Als hij effectief wat extra hulp nodig heeft, zal hij het toch vooral zelf moeten doen", gaat Crutchlow verder.

"Hij moet zelfvertrouwen hebben in zijn kunnen en zich comfortabel voelen op de fiets. Ik zal hem op geen enkel moment pushen om over de grens te gaan."