KAA Gent stelt ex-spelers Lombaerts en Milicevic voor als nieuwe assistenten

Milicevic werd in het seizoen 2014/2015 dan weer kampioen onder Hein Vanhaezebrouck. Hij speelde tussen 2014 en 2018 voor Gent. De 35-jarige Milicevic sloot gisteren nog maar zijn voetbalcarrière af bij promovendus Seraing.

"Het is een plezier om hier te zijn", vertelde Milicevic. "Ik tekende hier in 2014 en dat was een fantastische periode. Hopelijk wordt de tweede periode ook zo goed. We zullen daar hard voor werken. Ik ben hier om te leren."

"Mijn professionele carrière zit erop en ik had al een goed gesprek met de coach. Ik denk dat het een goed moment is om van iedereen te leren."