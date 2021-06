Juventus huurt Alvaro Morata nog een jaar langer van Atletico Madrid

Morata, die momenteel actief is op het EK met Spanje, kende een goed seizoen in Italiaanse loondienst. In alle competities samen maakte hij 20 doelpunten.

Juventus had een aankoopoptie, maar besloot nu dus om de aanvaller nog een jaartje langer te huren. Het is zijn tweede periode bij de Oude Dame nadat hij er eerder ook al actief was tussen 2014 en 2016.