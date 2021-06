Jana Raman over "horror": "Ik hoop dat ik de Witsel van de Cats ben"

"De ploeg zal mij ook wel trots maken", zegt Raman over het EK van de Cats. "Het is heftig, maar ik heb beloofd om vanaf morgen niet meer te huilen en voor mijn revalidatie te gaan. Ik zal nu supporter op de eerste rij zijn om de Cats te zien schitteren."

"Het hoort erbij, zeker? Het is verschrikkelijk. Ik noem het horror. Vanavond word ik geopereerd, maar er is ook nog Tokio. Ik doe mijn uiterste best om klaar te zijn voor de Spelen. Dat zou mogelijk zijn en daar moet ik me aan optrekken."

"Voor de zekerheid hebben we maandagavond dan medische beeldvorming laten doen en daar heeft men vastgesteld dat mijn duim volledig gebroken en verplaatst is."

"Het deed pijn, maar niet zo erg. In Frankrijk stelde ik vast dat mijn hand gezwollen was, maar ik kon perfect anderhalf uur trainen."

"Het is een megaraar verhaal"

In het telefonische gesprek is Jana Raman bijzonder geëmotioneerd. Veel medische duidelijkheid is er ook nog niet.

"De beeldvorming is in Frankrijk gebeurd en ik laat me dinsdagavond in Herentals opereren. Ik weet nog niet exact wat er aan de hand is."

"Op training kon ik shotten en ballen ontvangen zonder pijn. Er is dus ongeloof."

Een medische noodingreep - denk aan tape of een brace - is uitgesloten? "Het is een breuk met een verplaatsing, dat is te gevaarlijk voor mijn gewrichten in de toekomst."

"Als ik zelf wil, dan zou ik een tape aandoen en spelen, maar dat is geen optie."

"Het is wel een bom die ontploft is, ja", besluit Raman. "Niemand had het verwacht omdat ik overdag geen pijn had. Het is een megaraar verhaal."

En intussen trekt Raman zich op aan dat medische wonder bij die andere Belgische EK-gangers. "Veel mensen hebben het me ook gezegd, maar ik hoop dat ik de Axel Witsel van de Cats ben. Ik heb er vertrouwen in."