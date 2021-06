Hongarije-Portugal in een vol (!) stadion met 67.000 fans: normaal of waanzin?

We moeten al terugkeren naar maart 2020 om ons dergelijke taferelen voor de geest te kunnen halen, net voor de coronapandemie het Europese vastland volledig in haar greep kreeg.

Maar wat er vanavond zal gebeuren in Hongarije-Portugal tart alle verbeelding: de Puskas Arena in Boedapest zal tot de nok vol gevuld zijn met supporters.

De sfeer is beter, er is beleving, de voetballers en trainers staan niet alleen op het veld.

In coronatijden slaken we al een zucht van opluchting als een voetbalstadion 1/3e of zelfs "maar" 1/4e van zijn capaciteit mag benutten.

De Puskas Arena:

"Toch met klein hartje"

"Ruim 67.000 mensen vanavond in het stadion. Ik kijk er heel hard naar uit, maar ergens toch ook wel met een klein hartje."

Sporza-commentator Aster Nzeyimana verschaft de tv-kijkers vanavond tekst en uitleg bij de wedstrijd. Hij hinkt een beetje op twee gedachten.

"Voor mezelf is het geleden van februari 2020 dat ik nog in een vol stadion zat. Toen ben ik in Engeland enkele wedstrijden gaan bekijken, net voor de lockdown. Dat het nu weer kan, is geweldig. Al is het ook vreemd, omdat het elders nog niet gebeurt."



"Het gaat wel de goeie kant op met de coronacijfers in Hongarije. Meer dan de helft van de bevolking is gevaccineerd, las ik. Je kunt vanavond als fan ook alleen maar in het stadion als je al gevaccineerd bent."

"Zoals overal staat de gezondheid op 1. Om Hongarije binnen te komen, heb je heel wat documenten nodig. En moet je uiteraard een test afleggen als je nog geen coronavaccin gekregen hebt, zoals ik."

"Maar in de stad Boedapest is het vrij ontspannen. Er geldt wel een algemene mondmaskerplicht, maar alles is open. Je kunt dus bijvoorbeeld gewoon op restaurant gaan. Ik heb wel moeten buitenzitten gisterenavond, want binnen mag alleen als je gevaccineerd bent."