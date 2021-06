Het moment van Karl: "Ik heb Jan Boskamp twee keer klaar zien komen"

Karl Vannieuwkerke: "Voor de 2e dag op een rij blijven we hangen bij Cristiano Ronaldo. De Portugese spits heeft intussen 4 EK-records te pakken. Hij is all-time topschutter met 11 goals, hij heeft het meeste EK's gespeeld (5), hij heeft het meest gewonnen EK-matchen achter zijn naam (12) en is de eerste speler die in 3 EK-matchen meer dan 1 keer weet te scoren"

"De invloed van Ronaldo is groot. Nadat hij maandag op de persconferentie uithaalde naar Coca-Cola, zakte het beursaandeel van de drankengigant even. Vandaag maakte Ronaldo meteen zijn eerste goal. Eentje van op de penaltystip. "