Frank Boeckx in FB Live: "Ronaldo leeft om records te breken"

Het palmares van Ronaldo, je wordt er stil van. "Je moet het hem maar nageven, all-time topscorer van alle EK’s samen. Nog een record gesneuveld. Daar leeft hij voor."

"Dat is wat hem drijft en wat hem al zo ver in z’n carrière heeft gebracht. Hij is nu al op zoek naar het volgende nieuw record dat hij op zijn naam kan zetten. En dát is wat hem scherp houdt."

Boeckx relativeerde de vieringsrituelen van Ronaldo. "Z'n viering kennen we ondertussen al en moet je er maar bijnemen. Dat kan hij zich toch wel permitteren."

"Zeker als je z'n tweede doelpunt bekijkt, dat was een knap staaltje voetbal van de Portugezen. Door het lage blok heen snijden met 2 één-tweetjes was de oplossing waar ze al de hele wedstrijd naar op zoek waren."