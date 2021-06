Eerste bericht en foto van Christian Eriksen na hartstilstand: "Voel me oké"

Christian Eriksen heeft via de sociale media van de Deense ploeg een foto van zichzelf in zijn ziekenbed laten verspreiden.

De 29-jarige Deen ziet er prima uit. Hij lacht minzaam en steekt zijn duim omhoog.

"Hartelijk dank aan iedereen uit de hele wereld voor de lieve en geweldige berichtjes. Dit betekent veel voor mij en mijn familie", zegt Eriksen.

"Alle omstandigheden in acht genomen voel ik me goed. Ik moet nog enkele onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me oké."

"Ik zal vanaf nu supporteren voor mijn ploegmakkers op het EK. Komop, Denemarken! Het beste, Christian."

De volgende partij van de Denen op het EK is donderdag om 18 uur, in Kopenhagen tegen België.