Deense kroonprins Frederik spreekt selectie moed in voor duel met België

Donderdag staat Denemarken in het Parken-stadion van Kopenhagen tegenover de Rode Duivels, op de tweede speeldag in groep B.

Dat is vroeg dag na de tragische gebeurtenissen met Christian Eriksen afgelopen zaterdag. De Deen herstelt in het ziekenhuis van een hartstilstand en weet niet of hij ooit nog zal mogen voetballen.

De steun voor Eriksen en zijn ploegmaats komt vanuit alle hoeken van de wereld. Maar ook van dichtbij.

Zo heeft de Deense kroonprins Frederik vandaag het trainingsoord van de spelers in Elsinore bezocht. Frederik kwam de steun van de koninklijke familie aan de nationale selectie uitspreken.

De sfeer was ontspannen. Er kan af en toe weer gelachen worden in het Deense kamp, zo bewijzen ook onderstaande foto's.