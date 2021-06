Anderlecht kan Lukas Nmecha niet opnieuw verleiden: "RSCA zit in mijn hart"

Na enkele mislukte uitleenbeurten gaf moederclub Manchester City afgelopen zomer de toestemming aan Lukas Nmecha om onder de vleugels van Vincent Kompany bij Anderlecht te rijpen.

Dat was een schot in de roos, want Nmecha scoorde 18 keer in de competitie en 3 keer in de beker.

De Duitser voelde zich thuis in het Lotto Park, maar een nieuw hoofdstuk in het shirt van Anderlecht was geen evidentie.

Manchester City zou aansturen op een definitieve transfer, wat voor Anderlecht - gezien de beperkte financiële middelen en de opgekrikte status van de spits - een loodzware opdracht beloofde te worden.

Nmecha, die zich enkele weken geleden op het EK voor beloften nog wat meer in de kijker speelde, heeft Anderlecht nu laten weten dat hij een andere bestemming zoekt in zijn carrièreplan.