Alderweireld: "Eeuwig respect voor Denemarken, maar we proberen wel te winnen"

Alderweireld deelde zowel bij Ajax als bij Tottenham de kleedkamer met Christian Eriksen, de Deense spelmaker die in elkaar zakte tijdens de match tegen Finland.

"Ik ken Christian al heel lang", zegt Alderweireld in een interview van de KBVB. "Toen ik het nieuws vernam, was ik niet meer met mijn eigen match bezig. Je bent op dat moment gewoon op zoek naar informatie of het goed gaat met hem."

"Dus niet alleen ik, maar echt iedereen was heel blij en opgelucht toen we tijdens de busrit naar de wedstrijd het nieuws kregen dat hij bij bewustzijn was en zelfs al kon praten."

"Dat was wel nodig, want een andere vraag is: "Als het minder oké is, ga je dan wel voetballen?" Daar staat je hoofd totaal niet naar. Dat zijn wel scenario's die door je hoofd spoken. Gelukkig is het dan toch positief uitgedraaid en gaat alles goed met hem."