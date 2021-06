"Verdachte verhalen over Bahrein? Ach, neem het met een korreltje zout"

Het was enkele maanden stil rond onze spion in het peloton, maar de zonnestralen hebben onze anonieme profrenner weer naar zijn pen doen grijpen. Wie tipt hij voor het Belgisch kampioenschap van komende zondag? Wat met de Ronde van Frankrijk? En wordt er echt zo hard gekoerst als de waarnemers denken?

Hoe het met me gaat? Goed. Dit is een plezante periode, hé. Zeker door het EK voetbal. Mijn ploeg telt enkele Franse renners en stafleden. Vorige week keken we naar de eerste match van de Rode Duivels. Zij hoopten dat de Belgen zouden teleurstellen, maar dat was niet het geval. Onze Whatsapp-groep na onze laatste koers is nog altijd actief en daar wordt wel wat in gezeverd. Zo hopen de Belgen dan weer dat de Fransen snel een steek laten vallen. Het zorgt voor een beetje afwisseling. In onze nationale rittenkoers zag ik hoe Remco Evenepoel op de eerste dag vloog. Daarna heeft hij zich toch een beetje ingehouden. Als hij in die Ardennenrit nog eens alles op alles had gezet, dan had hij daar ook wel kunnen wegrijden. Toch chapeau voor Remco, want het moet erg lastig zijn om "Remco" te zijn. Ik denk dat hij zichzelf motiveert met enkele stevige uitspraken voor de koersen. Hij heeft in zijn prille carrière al veel bewezen en hij heeft tegelijk ook al veel tegenslag gehad. En toch is hij nog nooit door de mand gevallen.

"Het BK? Jasper Stuyven rijdt supersterk"

Op het BK kan Evenepoel zeker scoren, want ik verwacht zondag geen massasprint in Waregem. Het parcours is niet superlastig, maar in de laatste lokale lus heb je smalle wegen, hellingen en kasseien. Dat nodigt uit om aan te vallen, al wordt plaatsing cruciaal. Als ik de verhalen na de Dauphiné mag geloven, dan is Jasper Stuyven supersterk. Hij ging er bergop zeer lang mee en is natuurlijk snel aan de finish. Jasper is ook altijd supergoed op een BK en is vaak mee met de beslissende groep. Hij leest de koers goed en dat is nodig op een BK. En zo'n renner als Stuyven moet toch ooit eens Belgisch kampioen worden. Voor elke Belg is het BK een speciale dag. Die koers is superonvoorspelbaar. En je wil nooit afgaan voor je eigen volk.

"Bahrein? Ik ben misschien naïef, maar ik geloof dat ze superhard gewerkt hebben"

Na het BK volgt de Tour, maar ik heb nog geen zekerheid. Ik verwacht eigenlijk elk moment een telefoontje. De beslissing werd dinsdag of woensdag genomen. Ik schat mijn kansen op fiftyfifty. Vorig jaar was ik ruim op voorhand zeker, nu moet iedereen zich meer bewijzen. Ik durf geen voorspelling te doen. Voor eindwinst in de Tour moeten we vooral naar de Slovenen kijken, al hebben we hen de jongste weken natuurlijk niet of nauwelijks gezien. Maar de voorbije periode zag je ook een supersterk blok bij Bahrein-Victorious: in de Giro, in de Dauphiné en in Zwitserland. Zij kunnen weerwerk bieden. Ja, ik heb ook de verhalen over Bahrein gelezen en gehoord, verhalen met verdachtmakingen na de Giro van Damiano Caruso en de nummertjes van Mark Padoen. Daar wordt wel over gesproken, maar zoiets duikt altijd op als een ploeg goed presteert. Enkele jaren geleden begon Astana als een komeet aan het seizoen. Ze reden toen steenhard in Tirreno-Adriatico, maar van die verhalen hoor je nu ook niets meer. Ik ben misschien een beetje naïef, maar ik ga er nog altijd van uit dat een ploeg - zoals Bahrein nu - gewoon superhard gewerkt heeft met zijn kern. Wie weet hadden ze hun Tourvorm al te pakken in de Dauphiné en presteren ze minder in de Tour. Ach, als Quick Step het voorjaar opkuist, wordt er over hen gesproken. Maar je moet dat altijd met een korrel zout nemen. Er zijn altijd wel ploegen die op een bepaald moment uitblinken.

"Ik zal sowieso nog prof zijn in 2022"