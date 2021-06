"Raman was perfecte "6th woman", maar Massey is waardige vervangster"

Laat ons hopen dat een slechte aanloop de voorbode is voor een goed EK voor de Belgian Cats. Want het uitvallen van Jana Raman twee dagen voor de start is een domper. Vooral voor Raman zelf, die diep ontgoocheld was. Kris Meertens, die het EK voor Sporza ter plaatse volgt, schetst de situatie.

Raman kreeg koffer op haar hand

Maandag reisden de 12 Belgian Cats en hun entourage richting Straatsburg. Een banaal voorval op de trein heeft grote gevolgen voor Jana Raman. Toen ze een koffer in de bergruimte wou tillen, bleef ze ergens haperen en kreeg ze de koffer op haar hand. Ze trainde maandagavond nog mee, maar vandaag bleek dat ze een breuk opliep in haar hand en geopereerd moet worden. "Jana Raman reageerde diep ontgoocheld uiteraard", vertelt Kris Meertens. "De breuk is in haar rechterhand en Raman is linkshandig, maar om goed te werpen heb je twee handen nodig. Als je het mij vraagt, wordt het moeilijk om de Olympische Spelen te halen. Die zijn al over een maand." "Anderzijds weet je met topsporters nooit natuurlijk. Kijk maar naar Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Misschien heeft Raman een goed herstelvermogen en ze zal sowieso goed worden begeleid en behandeld." "Voor Raman is deze blessure dubbel jammer omdat het EK ook in Valencia wordt gespeeld en daar woont haar vriend, Sam Van Rossom. Die had in een latere fase voor zijn vriendin kunnen komen supporteren. Raman heeft ook zelf nog bij Valencia gespeeld."

"Raman de perfecte 6th woman"

Niet alleen voor Jana Raman is dit een serieuze opdoffer, ook voor de Belgian Cats is het stomme ongeval geen goed nieuws. "In het basketbal heb je de term "the best 6th man", een speler die van de bank komt en een belangrijke bijdrage levert." "Jana Raman is de perfecte "6th woman". Ze was geen basisspeelster, maar als ze inviel was dat geen verzwakking. Dan kon Emma Meesseman rusten of schoof Meesseman door naar de positie van center en kon Kyara Linskens rusten." "Anderzijds is Becky Massey (21) zeker een waardige vervangster. Ze heeft veel talent, was een toonaangevende speelster in de Belgische competitie en liet in jeugdtoernooien al veel mooie dingen zien. Ze heeft natuurlijk wel niet dezelfde ervaring."

"Ambities voor EK en Spelen liggen op zelfde hoogte"

Het EK begint donderdag en is het startschot voor een heel belangrijke periode voor de Belgian Cats. Over ongeveer een maand beginnen de Olympische Spelen. Is er een hiërarchie tussen die twee toernooien? "Coach Philip Mestdagh wil niet dat de Cats voor het einde van het EK praten over Tokio", zegt Kris Meertens. "Ik denk dat de ambities voor het EK en de Spelen op gelijke hoogte liggen." "Enerzijds zijn de Spelen natuurlijk grootser, maar daar is een medaille bijna uitgesloten. Op het EK is een medaille zoals in 2017 het doel en bovendien is een plaats in de top 6 nodig om volgend jaar naar het WK te kunnen. Het EK is dus ook belangrijk voor de continuïteit."