"Frankrijk favoriet tegen Duitsland? Iedereen zegt van wel, ik zeg van niet"

Het thema-Frankrijk kwam gisterenavond uitgebreid ter sprake in Villa Sporza. Gastheer Karl legde zijn analisten voor wat zij van Frankrijk verwachten.



Wesley Sonck: "De match is in München, leuk dus voor de Duitsers. Maar ik ben uiteraard wel benieuwd naar Frankrijk. Op het WK 2018 zag ik matchen van hen waarbij ik dacht: hoe is het in godsnaam mogelijk?"

"Maar uiteindelijk zijn ze wel wereldkampioen geworden. Ik heb één ding onthouden: als je wereldkampioen wil worden, moet je zo weinig mogelijk goals binnenkrijgen en dat hebben de Fransen gedaan."

Imke Courtois: "Frankrijk heeft een geweldige ploeg. Ik verwacht dat ze gaan winnen in Duitsland. Ze spelen niet altijd even goed en het gebeurt niet altijd op de mooiste en meest spectaculaire manier, maar toch..."

Kun je te veel weelde hebben in een selectie, schotelde Karl Vannieuwkerke zijn tafelgenoten voor?

"Nooit", was het kordate antwoord van Steven Defour. "Je kunt nooit te veel weelde hebben. Je moet er wel voor zorgen dat de spelers goed bij elkaar passen en overeenkomen. Dat zal de moeilijkste puzzel zijn voor bondscoach Deschamps."

"Het moeten niet allemaal elkaars beste vrienden zijn. Als je een gezamenlijk doel hebt - in dit geval Europees kampioen worden - dan kun je dat ego wel even opzijzetten. Maar als het niet loopt zoals het moet, begin je naar elkaar te wijzen en komt er ruzie. Dan heb je een goeie people manager nodig. We zullen zien of dat het geval is bij Frankrijk."

"De gun-factor is zeer belangrijk", vulde Wesley Sonck nog aan. "Die is bij de Rode Duivels bijvoorbeeld zeer groot. Die jongens spelen al zo lang samen en zijn vrienden van elkaar geworden."