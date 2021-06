VIDEO: Colombia heeft genoeg aan fraaie ingestudeerde vrijschop tegen Ecuador

Tien meter buiten de 16 stond Cardona klaar voor de vrije trap: hij schoof de bal naar een afhakende ploegmaat, zette een 1-2 op, sneed door de defensie en kreeg de bal dan in zijn loop gekopt: missen was geen optie.



Het doelpunt was in eerste instantie afgekeurd, maar de VAR was clement. "Op die vrijschop hebben de spelers al sinds de WK-kwalificaties geoefend", gaf bondscoach Rueda mee.

Ecuador was na de rust de betere ploeg, maar kon dat niet omzetten in een verdiende goal.