Vandeweghe: "Vroeger hoopten onze olympiërs op geluk en kreupele concurrenten"

Door het EK voetbal zou een mens bijna vergeten dat we op iets meer dan een maand van de Olympische Spelen zijn. Een aantal hoofdrolspelers in de Belgische hoop op een medaille kwamen afgelopen week in actie. In onze podcast De Tribune werd stilgestaan bij hun prestaties én een opmerkelijke mentaliteitsverandering.

Atleten met ambitie

"Vroeger hadden we vaak momenten dat we moesten zeggen dat Belgische atleten kans hadden op een plaats in de top acht. Met een beetje geluk en een beetje kreupele concurrenten was er zelfs kans op een medaille. Dat is nu veranderd", merkte Hans Vandeweghe op.

Atleten met uitgesproken ambities voor Tokio, daar ging het daarna over in De Tribune.

"Er is een machine rond Casse gebouwd, maar dat is terecht"

Matthias Casse toonde zich vorige week in Boedapest op het WK judo de beste in de klasse tot 81 kilogram en maakte zijn favorietenrol als nummer 1 van de wereld waar.

"Ik plaats die titel heel hoog", zei Hans Vandeweghe. "Ik keek naar zijn finale en hoorde cocommentator Dennis van der Geest (gewezen Nederlandse judoka) in vreselijk Engels vertellen dat de jonge tegenstander van Casse - Grigalasjvili - het grootste talent is dat hij ooit had gezien, maar ook dat hoe langer de kamp duurde, hoe meer kans Casse had." "Op het EK verloor Casse nog van Grigalasjvili. Toen schrok Casse van diens snelheid, maar op het WK blokte hij dat goed af. ZIjn team heeft dat goed geanalyseerd op video." "Vergeet niet dat er een machine rond Casse is gebouwd. Dat kost geld, maar is ook terecht. Zijn coach maakt hem ook sterk. Die heeft andere judoka's al aan medailles geholpen. Je ziet dat Casse een fysiek beest is, maar ook technisch sterk is." Tom Boudeweel maakte een brugje naar een andere Belgische medaillekandidaat. "Casse doet me denken aan de Red Lions (de hockeymannen). Hij zegt ook: "het is leuk om het WK te winnen, maar ik wil wel ook naar Tokio voor een medaille"."

"Misschien hebben de Red Lions nog iets achtergehouden"

De Red Lions trekken met een bronzen medaille op het EK richting Tokio. "Dat is geen detail, maar het is ook geen ramp", vindt Tom Boudeweel. "Ze moeten natuurlijk wel presteren nu in Tokio, want daar verwijzen ze zelf altijd naar." "Het kan zijn dat ze hun nieuwe plays en tactische vondsten nog niet hebben getoond op het EK, want zoals in vele sporten kent iedereen iedereen heel goed in het hockey. Alles wordt bekeken. Misschien hebben de Red Lions iets achtergehouden." De voorzitter van de hockeybond, Marc Coudron, zei in een interview dat de Red Lions maar aan 70-80 procent hebben gespeeld tijdens het EK. Kan dat een verklaring zijn? "In spelsport is dat toch moeilijk, eerlijk gezegd", zei Hans Vandeweghe. "Waar zit die 20 procent dan? Is dat conditioneel? De prestatie op het EK is niet geruststellend en ook niet zorgwekkend."

"Het verhaal van Abdi is sowieso fenomenaal"

Bashir Abdi bereidt zich minutieus voor op de olympische marathon. Vorige week bleef hij maar 12 seconden verwijderd van het Belgische record op de halve marathon. Met zo een bloedvorm mag ook hij misschien ambitie hebben voor Tokio? "Abdi zegt zelf dat er vijf of zes atleten zijn die in principe sneller zijn dan hijzelf. Maar Abdi is ijzersterk op mentaal vlak en is een slimme gast", is Vandeweghe lovend. "Anderzijds is hij wel geen kampioenschapsloper, die aan die omstandigheden gewoon is. Hij is meer een tijdsloper." "Eliud Kipchoge doet mee in Tokio, dan zijn er niet te veel die samen met hem op de foto zullen staan. Maar het verhaal van Abdi is sowieso fenomenaal. Laten we hem dus koesteren. Alleen al om zijn Nederlands. En omdat hij als atleet een soort selfmade man is."

"Ik geloof niet dat Derwael zich op deze moeilijkheidsgraad zal focussen"