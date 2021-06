Tsitsipas vernam overlijden oma minuten voor finale Roland Garros: "Leven draait niet om winst of verlies"

Net voor zijn eerste grandslamfinale, die hij in vijf sets verloor van Djokovic, werd Stefanos Tsitsipas ingelicht. De 22-jarige tennisser komt nu op Instagram op de proppen met een eerbetoon. "Vijf minuten voordat ik op de court stapte, verloor mijn zeer geliefde grootmoeder de strijd met het leven", vertelt hij.

"Een wijze vrouw wiens geloof in het leven en de wil om te geven en te voorzien niet te vergelijken is met een andere persoon die ik ooit heb ontmoet. Het is belangrijk om meer mensen als haar op de wereld te hebben. Omdat mensen zoals zij je tot leven laten komen."

"Ze laten je dromen. Ik zou willen zeggen dat ongeacht de dag, omstandigheid of situatie, dit volledig aan haar is opgedragen. Bedankt om mijn vader op te voeden. Zonder hem was dit niet mogelijk geweest."

Tsitsipas relativeert het tennis ook in zijn bericht. "Het leven draait niet om winnen of verliezen. Het gaat erom te genieten van elk moment in het leven. Of dat nu alleen is of met anderen. Een zinvol leven leiden zonder ellende en vernedering. Trofeeën in de lucht steken en het vieren van overwinningen is iets, maar niet alles."