Ruud Vormer verlengt bij Club Brugge: "Onze captain blijft aan boord"

Ruud Vormer streek in de zomer van 2014 neer bij Club Brugge en speelde sindsdien meer dan 300 wedstrijden voor blauw-zwart. De 33-jarige Nederlander had in het Jan Breydelstadion nog een contract tot 2022 en daar komt met de nieuwe overeenkomst nog een jaartje bij.

"De captain blijft aan boord", laat Club Brugge weten op Twitter. Vormer won met Club al 4 landstitels, 1 Beker van België en 2 Supercups. In 2017 kreeg hij ook de Gouden Schoen als beste speler in de Jupiler Pro League.