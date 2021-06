Pro League over akkoord: "Ook bij stuitligging heb je mooie kinderen"

“Ook bij een stuitligging krijg je mooie kinderen”, vatte CEO Pierre François het akkoord op een persmoment samen.

Het dossier rond de verlenging van het huidige format en de toekomst van de belofteteams, twee topics die aan elkaar gehaakt waren, sleept al enige tijd aan.

“Dat zijn jullie ook gewoon van de Pro League”, vertelde François over de onderhandelingen. “Ook vandaag ging het nog moeizaam.”

“De belangen waren bij de start zeer verschillend, maar we hebben een akkoord. Dat gaat enerzijds over een 3e seizoen met 18 teams in 1A (na 2020-2021 en 2021-2022 dus ook in 2022-2023).”

“Dat doen we door de gevolgen van de coronapandemie. Clubs zouden dit seizoen voorbereiden om niet bij de 3 zakkers te zitten, maar hun mogelijkheden waren heel beperkt. De formule met 18 wordt dus met een jaar verlengd.”

Ook de integratie van de beloften werd doorgeduwd. “Het klassement van de beloftereeks in 2021-2022 zal de toewijzing bepalen voor 1B en 1e en 2e amateur. 1B krijgt dan 12 ploegen: 8 teams en 4 belofteselecties.” Club NXT voetbalt komend seizoen niet meer in 1B.

Om de kleinere amateurclubs te paaien, werden de licentievoorwaarden voor hen versoepeld. “Hun stadion hoeft niet meer te voldoen aan de voorwaarden voor 1A. We stellen de markt open aan de clubs die vandaag schrik hebben om te promoveren naar 1B. Het zorgt voor dynamiek en rotatie.”

“We hebben dus gewonnen in de extra tijd van de verlengingen”, klopte Pierre François zich nog op de borst.

De CEO zal wel nog om de tafel moeten zitten met rechtenhouder Eleven Sports nu de geplande formule vervalt.

Een nieuwe studie(groep) moet bovendien nagaan wat er na 2022-2023 zal gebeuren. De halvering van de punten in de play-offs blijft (voorlopig) bewaard.