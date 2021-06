NBA: Milwaukee komt gelijk met Brooklyn, Phoenix wipt Denver, Jokic uitgesloten

Het zag er na 2 matchen heel slecht uit voor Milwaukee, dat 2 keer een draai om de oren kreeg in Brooklyn (115-107 en 125-86), maar in de eerste thuismatch (86-83) bleef het in leven en in de tweede thuismatch (107-96) deed het nog wat beter.

Net als in Game 3 stonden Antetokounmpo en Middleton op bij de thuisploeg: de Greek Freak was de beste schutter met 34 punten, plus nog eens 12 rebounds. Middleton kwam tot 19 punten.

Bij de Nets was Kevin Durant dé man met 28 punten en 13 rebounds. Brooklyn kreeg er wel een personeelsprobleem bij: op 5 juni verloor het al Harden met een blessure, gisteren in het tweede kwart kwam daar ook Irving bij. Hij sloeg zijn rechterenkel om, toen hij op de voet van Antetokounmpo belandde, en kwam niet meer op het veld.

Dinsdag gaat de halve finale voort in Brooklyn, wie als eerste 4 keer wint, stoot door naar de finale tegen Atlanta of Philadelphia, waarbij die laatste met 2-1 leidt.